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СНГ 20.03.2017 14:35

Оборонные расходы на Украине могут вырасти - президент Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко вновь заявляет о сохраняющейся военной угрозе со стороны РФ на всем протяжении украинско-российской границы.

В связи с этим, по его словам, Украина была вынуждена многократно повысить расходы на оборону и, возможно, будет повышать и далее.

"Главной является российская военная угроза. Она исходит не только из оккупированных районов Донбасса, она нависает по всей линии границы с Россией", - сказал П.Порошенко в ходе пятого заседания Совета регионального развития, которое проходит в понедельник в Киеве.

"Правильный ответ на этот вызов лишь один: если на начало 2014 года затраты на оборону составляли 1% ВВП, то в 2016 нашими совместными усилиями мы довели эти расходы до 3,2%, и не исключено, что эту часть придется увеличить еще. Если же учесть общие расходы на оборону и безопасность, на этот сектор, то они уже сейчас превышают 5% валового внутреннего продукта", - подчеркнул глава государства.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]