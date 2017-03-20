Оборонные расходы на Украине могут вырасти - президент Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко вновь заявляет о сохраняющейся военной угрозе со стороны РФ на всем протяжении украинско-российской границы.

В связи с этим, по его словам, Украина была вынуждена многократно повысить расходы на оборону и, возможно, будет повышать и далее.

"Главной является российская военная угроза. Она исходит не только из оккупированных районов Донбасса, она нависает по всей линии границы с Россией", - сказал П.Порошенко в ходе пятого заседания Совета регионального развития, которое проходит в понедельник в Киеве.

"Правильный ответ на этот вызов лишь один: если на начало 2014 года затраты на оборону составляли 1% ВВП, то в 2016 нашими совместными усилиями мы довели эти расходы до 3,2%, и не исключено, что эту часть придется увеличить еще. Если же учесть общие расходы на оборону и безопасность, на этот сектор, то они уже сейчас превышают 5% валового внутреннего продукта", - подчеркнул глава государства.