Вашингтон намерен придерживаться соглашений по иранскому атому - представитель Совета нацбезопасности США

Администрация США, пока идет изучение соглашения по ядерной программе Ирана, собирается выполнять его условия, заявил во вторник старший директор по оружию массового уничтожения и режиму нераспространения в Совете национальной безопасности США Кристофер Форд.

"США будут твердо придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (по ядерной программе Тегерана - ИФ), пока идет процесс его рассмотрения, и будут побуждать Иран также придерживаться его", - сказал он на конференции в Вашингтоне.

Он отметил, что США будут призывать Иран к ответу в случае нарушения им своих обязательств в этой сфере.

Кроме этого, К.Форд заявил, что администрация США хочет изучить вопрос о том, стоит ли Соединенным Штатам и впредь придерживаться задачи избавления мира от ядерных вооружений.

По его словам, власти США постараются понять, является ли "цель достижения мира без ядерного оружия реалистичной".