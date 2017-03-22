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СНГ 22.03.2017 13:57

Нацбанк Украины разработает план действий в отношении российских банков

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности достигнута договоренность: к концу текущей недели Национальный банк Украины (НБУ) предоставит план действий в отношении банков с российским капиталом.

Об этом сообщил журналистам председатель комитета Сергей Рыбалка после заслушивания на заседании комитета информации НБУ о введении санкций в отношении российских банков. По его словам, обсуждение этого плана запланировано на заседании финансового комитета Верховной Рады на следующей сессионной неделе.

Рыбалка подчеркнул, что теперь и в НБУ, и в других органах власти - единая оценка событий: российские банки должны уйти с украинского рынка.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, БАНКИ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]