Нацбанк Украины разработает план действий в отношении российских банков

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности достигнута договоренность: к концу текущей недели Национальный банк Украины (НБУ) предоставит план действий в отношении банков с российским капиталом.

Об этом сообщил журналистам председатель комитета Сергей Рыбалка после заслушивания на заседании комитета информации НБУ о введении санкций в отношении российских банков. По его словам, обсуждение этого плана запланировано на заседании финансового комитета Верховной Рады на следующей сессионной неделе.

Рыбалка подчеркнул, что теперь и в НБУ, и в других органах власти - единая оценка событий: российские банки должны уйти с украинского рынка.