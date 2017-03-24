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Это интересно 24.03.2017 16:42

"Город мусорщиков" в США выставлен на продажу за $1,5 млн

Город Редакшн в Пенсильвании, где десятилетиями перерабатывались тонны мусора из близлежащего Питтсбурга, выставлен на продажу за $1,5 млн.

Как сообщает AP, цена включает сельскохозяйственные угодья, 19 домов, рассчитанных на одну семью, и здание школы постройки 1914 года. Семья нынешнего владельца Дэвида Ставови приобрела город в 1948 году за $10 тыс.

В 1930-е годы Редакшн, где работало около 400 сотрудников мусороперерабатывающей American Reduction Company, прозвали в газетах "Город, построенный на мусоре".

В настоящее время в городке проживают около 60 человек, которые не планируют переезжать.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ГОРОД, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]