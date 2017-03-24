"Город мусорщиков" в США выставлен на продажу за $1,5 млн

Город Редакшн в Пенсильвании, где десятилетиями перерабатывались тонны мусора из близлежащего Питтсбурга, выставлен на продажу за $1,5 млн.
Как сообщает AP, цена включает сельскохозяйственные угодья, 19 домов, рассчитанных на одну семью, и здание школы постройки 1914 года. Семья нынешнего владельца Дэвида Ставови приобрела город в 1948 году за $10 тыс.
В 1930-е годы Редакшн, где работало около 400 сотрудников мусороперерабатывающей American Reduction Company, прозвали в газетах "Город, построенный на мусоре".
В настоящее время в городке проживают около 60 человек, которые не планируют переезжать.
Глава МИД Армении обсудил с американским посредником процесс мирного урегулирования в Карабахе
Глава Минобороны Азербайджана проверил организацию обороны на линии фронта
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Цены на нефть завершают неделю снижением, Brent торгуется на уровне $50,64 за баррель
Для поддержания инфляции на целевом уровне потребуется умеренно жесткая денежно-кредитная политика в течение 2-3 лет - Набиуллина
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 27 марта планирует привлечь 300 млн манатов
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Пожар на арсенале Балаклеи полностью потушен - замминистра обороны Украины
Бразилия вводит особый режим проверки предприятий в связи с мясным скандалом
В Швейцарии расследуют дело о шпионаже, связанном с местной турецкой общиной
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»