Комитет по сокращению добычи нефти ОПЕК и не-ОПЕК призывает к 100% исполнению соглашения

Комитет по мониторингу сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК призывает всех участников сделки к 100% ее выполнению, говорится в сообщении комитета по итогам заседания.

"Комитет с удовлетворением отмечает существенный прогресс в выполнении добровольно принятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти и призывает всех участников добиться стопроцентного их выполнения, - говорится в сообщении.

"По состоянию на февраль 2017 года члены ОПЕК и не входящие в организацию страны добились уровня в 94% от запланированного, что на 8% больше, чем в январе 2017 года. Это свидетельствует о желании участников продолжить сотрудничество", - говорится в сообщении.