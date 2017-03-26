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ТЭК 26.03.2017 14:49

Комитет по сокращению добычи нефти ОПЕК и не-ОПЕК призывает к 100% исполнению соглашения

Комитет по мониторингу сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК призывает всех участников сделки к 100% ее выполнению, говорится в сообщении комитета по итогам заседания.

"Комитет с удовлетворением отмечает существенный прогресс в выполнении добровольно принятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти и призывает всех участников добиться стопроцентного их выполнения, - говорится в сообщении.

"По состоянию на февраль 2017 года члены ОПЕК и не входящие в организацию страны добились уровня в 94% от запланированного, что на 8% больше, чем в январе 2017 года. Это свидетельствует о желании участников продолжить сотрудничество", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]