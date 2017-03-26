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ТЭК 26.03.2017 19:21

Каждая из стран-участниц соглашения о сокращении добычи подготовит свою позицию о его пролонгации

Каждая из стран ОПЕК и не-ОПЕК, участвующая в соглашении о сокращении добычи нефти, подготовит для секретариата ОПЕК свои предложения по вопросу его пролонгации, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Мы поручили секретариату проработать рекомендации для каждой страны по сокращению. До встречи в Вене каждая страна будет прорабатывать свои позиции", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, НЕФТЬ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]