Каждая из стран-участниц соглашения о сокращении добычи подготовит свою позицию о его пролонгации

Каждая из стран ОПЕК и не-ОПЕК, участвующая в соглашении о сокращении добычи нефти, подготовит для секретариата ОПЕК свои предложения по вопросу его пролонгации, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.
"Мы поручили секретариату проработать рекомендации для каждой страны по сокращению. До встречи в Вене каждая страна будет прорабатывать свои позиции", - сказал он.
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