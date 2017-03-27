Посредники Минской группы ОБСЕ и президент Армении обсудили вопросы урегулирования карабахского конфликта

Процесс карабахского урегулирования обсудили на встрече в Ереване президент Армении Серж Саргсян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, сообщает пресс-служба президента Армении.
Также была затронута ситуация на линии соприкосновения, сказали в пресс-службе.
"Посредники проинформировали президента Армении о встречах в Баку. Стороны указали на важность приверженности сторон к мирному урегулированию, и подчеркнули необходимость выполнения достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей", - отметили в пресс-службе президента Армении.
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