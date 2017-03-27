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Карабахский конфликт 27.03.2017 19:55

Посредники Минской группы ОБСЕ и президент Армении обсудили вопросы урегулирования карабахского конфликта

Процесс карабахского урегулирования обсудили на встрече в Ереване президент Армении Серж Саргсян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, сообщает пресс-служба президента Армении.

Также была затронута ситуация на линии соприкосновения, сказали в пресс-службе.

"Посредники проинформировали президента Армении о встречах в Баку. Стороны указали на важность приверженности сторон к мирному урегулированию, и подчеркнули необходимость выполнения достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей", - отметили в пресс-службе президента Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОБСЕ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]