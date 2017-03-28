Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по транспортировке ядерных материалов

ГК "Росатом" и Организация по атомной энергии (AEOI) Ирана подписали меморандум о взаимопонимании в области транспортировки ядерных материалов.
Документ подписан во вторник в присутствии президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Рухани.
"Особое внимание уделили двусторонним проектам в атомной энергетике. Россия оказывает существенную помощь Ирану в этой области, причем наше взаимодействие осуществляется в строгом соответствии с международным правом, требованиями МАГАТЭ и соблюдением всех положений совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы. Построенный "Росатомом" первый блок АЭС "Бушер" вышел на проектную мощность, стабильно функционирует и вырабатывает электроэнергию для иранской экономики. Ведется согласование документов по сооружению второго и третьего энергоблоков станции", - сообщил В.Путин.
Как сообщалось, в январе 2017 года топливная компания "Росатома" - АО "ТВЭЛ" и "Иранская компания передовых технологий" подписали контракт на предпроектные работы, касающиеся модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо (Иран) для производства стабильных изотопов. Контракт предусматривает подготовку технического задания на модификацию каскадов иранских центрифуг для производства изотопов теллура и ксенона. Тогда же была подписана дорожная карта по реализации меморандума от 11 ноября 2014 года о расширении сотрудничества в ядерной энергетике.
Ранее, в сентябре 2016 года состоялась торжественная церемония закладки камня в строительство второй очереди АЭС "Бушер" (2-3-й энергоблоки). Заливка первого бетона под энергоблок N2 АЭС "Бушер" планируется в III квартале 2019 года. Первый блок станции был сдан в эксплуатацию в 2013 году.
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