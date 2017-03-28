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Регион 28.03.2017 19:05

Россия и Иран проведут в Астрахани Форум межрегионального сотрудничества - Путин

До конца года в Астрахани пройдет российско-иранский Форум межрегионального сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Договорились с иранскими партнерами всячески поддерживать развитие прямых связей между регионами двух стран, провести до конца этого года в Астрахани российско-иранский Форум межрегионального сотрудничества", - сказал В.Путин по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани во вторник.

По словам В.Путина, руководство двух стран придает большое значение наращиванию взаимодействия в области культуры и образования.

"В десяти иранских университетах созданы кафедры русского языка и литературы. В текущем году иранской стороне выделено 92 стипендии из средств российского бюджета, еще 82 иранских студента поступили в вузы России на платной основе", - рассказал президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, РЕГИОНЫ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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