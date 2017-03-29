Нефть сдержанно дорожает в среду, Brent поднялась выше $51,5 за баррель

Нефть сдержанно дорожает в ходе азиатских торгов в среду, несмотря на данные о дальнейшем увеличении коммерческих запасов в США.
Рынок продолжает отыгрывать новости о сокращении добычи и объявлении форс-мажора в Ливии. Кроме того, участники рынка отмечают положительные сигналы о возможности продления соглашения ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении производства нефти.
Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:02 повысилась на 16 центов (0,31%) - до $51,58 за баррель.
Майский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 17 центов (0,35%) - до $48,54 за баррель.
По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 марта, выросли на 1,91 млн баррелей. Вместе с тем подъем замедлился с 4,53 млн баррелей неделей ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения на 1 млн баррелей.
При этом запасы бензина, по оценкам API, снизилась на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 2,04 млн баррелей. Эти показатели были близки к консенсус-прогнозам.
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