Явные разногласия по Украине остаются между РФ и НАТО - Столтенберг

В НАТО обеспокоены ситуацией с безопасностью на востоке Украины, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Члены НАТО и Россия продолжают сохранять явные разногласия по поводу кризиса на и вокруг Украины. Это было первое, что мы обсудили в ходе нашего заседания. Ситуация в сфере безопасности продолжает вызывать глубокие опасения", - сказал он на пресс-конференции после заседания в Брюсселе Совета Россия-НАТО.

По его словам, нарушения прекращения огня в восточной Украине "достигли рекордных уровней, продолжаются интенсивные военные действия и не произошел отвод тяжелых вооружений".

"В начале этой недели ОБСЕ сообщила, что запрещенное оружие используется фактически дважды каждую минуту. Кроме того, мониторинговой миссии ОБСЕ не разрешают проводить свою работу. Она сталкивается с ограничениями в том плане, куда они могут отправиться, а иногда они сами становятся мишенью и целью", - отметил генсек НАТО.

Он напомнил, что минские соглашения предоставляют план по урегулированию конфликта в восточной Украине. "Но большая часть минских соглашений не выполняется. Мы призываем всех подписантов полностью соблюдать свои обязательства. Сегодня члены НАТО призвали Россию использовать свое значительное влияние на боевиков, чтобы полностью выполнялись обязательства", - сообщил Й.Столтенберг.

Глава Североатлантического альянса указал на опасения НАТО в связи с признанием Россией "удостоверений личности, которые выпустили сепаратисты, введением рубля и также захватом компаний".

"Все члены НАТО повторяют и подтверждают свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем, и не будем признавать незаконную аннексию Крыма Россией", - подчеркнул Й.Столтенберг.