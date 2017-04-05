Председатель Европарламента осудил применение химического оружия в Сирии

Глава Европарламента Антонио Таяни открыл в среду пленарное заседание в Страсбурге заявлением, в котором выразил "чувство ужаса от трагедии, произошедшей в Сирии, и использования химического оружия".

"Мы все были потрясены кадрами с детьми, умиравшими от удушения из-за использования химического оружия. Это недопустимое действие, нарушающее ценности союза, которые мы должны защищать внутри наших границ, но также за их пределами", - заявил А.Таяни.

"Я обращаюсь к сирийскому народу, истерзанному этими годами войны, чтобы выразить ему нашу солидарность", - добавил председатель Европейского парламента.

Он отметил, что в Брюсселе в среду проходит международная конференция по Сирии, и выразил надежду, что объединенная Европа сумеет сыграть важную роль в сирийском мирном процессе.