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Дальнее зарубежье 05.04.2017 13:42

Председатель Европарламента осудил применение химического оружия в Сирии

Глава Европарламента Антонио Таяни открыл в среду пленарное заседание в Страсбурге заявлением, в котором выразил "чувство ужаса от трагедии, произошедшей в Сирии, и использования химического оружия".

"Мы все были потрясены кадрами с детьми, умиравшими от удушения из-за использования химического оружия. Это недопустимое действие, нарушающее ценности союза, которые мы должны защищать внутри наших границ, но также за их пределами", - заявил А.Таяни.

"Я обращаюсь к сирийскому народу, истерзанному этими годами войны, чтобы выразить ему нашу солидарность", - добавил председатель Европейского парламента.

Он отметил, что в Брюсселе в среду проходит международная конференция по Сирии, и выразил надежду, что объединенная Европа сумеет сыграть важную роль в сирийском мирном процессе.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]