СБ ООН рассмотрит возможное сокращение миротворческих миссий в свете планов США урезать свои взносы

Планы США по сокращению иностранной помощи и взносов в бюджеты ООН могут привести к существенному урезанию миротворческих миссий Всемирной организации в наиболее опасных районах мира.
Этот вопрос будет рассматриваться в четверг на заседании СБ ООН, которое созывается по просьбе США, сообщило в среду информационное агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).
Агентство называет некоторые из 16 миротворческих миссий ООН, которые, скорее всего, могут подвергнуться сокращениям.
В их числе - крупнейшая и наиболее дорогая миссия ООН в Демократической Республике Конго. АП напоминает, что на прошлой неделе СБ ООН сократил почти на 500 человек с примерно 17 тыс. численность военного персонала миссии после того, как постпред США при ООН Никки Хейли предупредила о возможности резкого сокращения воинского контингента.
Сокращение может также грозить второй по величине миротворческой миссии ООН в Южном Судане, совместной миссии ООН и Африканского союза в Дарфуре, миссиям в Центральноафриканской Республике, Мали, Кот д` Ивуаре, Либерии и Гаити.
АП указывает, что миссия в Мали - самая смертоносная: с запуска в 2013 году погибли, по меньшей мере, 114 ее участников.
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