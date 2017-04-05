Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.714 EUR   1.8295 RUR   0.0306 GBR   2.1332 TRY   0.4667

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.03 Brent   54.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 16° 8 Апр 16° 9 Апр 17°

Дальнее зарубежье 05.04.2017 18:44

СБ ООН рассмотрит возможное сокращение миротворческих миссий в свете планов США урезать свои взносы

Планы США по сокращению иностранной помощи и взносов в бюджеты ООН могут привести к существенному урезанию миротворческих миссий Всемирной организации в наиболее опасных районах мира.

Этот вопрос будет рассматриваться в четверг на заседании СБ ООН, которое созывается по просьбе США, сообщило в среду информационное агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

Агентство называет некоторые из 16 миротворческих миссий ООН, которые, скорее всего, могут подвергнуться сокращениям.

В их числе - крупнейшая и наиболее дорогая миссия ООН в Демократической Республике Конго. АП напоминает, что на прошлой неделе СБ ООН сократил почти на 500 человек с примерно 17 тыс. численность военного персонала миссии после того, как постпред США при ООН Никки Хейли предупредила о возможности резкого сокращения воинского контингента.

Сокращение может также грозить второй по величине миротворческой миссии ООН в Южном Судане, совместной миссии ООН и Африканского союза в Дарфуре, миссиям в Центральноафриканской Республике, Мали, Кот д` Ивуаре, Либерии и Гаити.

АП указывает, что миссия в Мали - самая смертоносная: с запуска в 2013 году погибли, по меньшей мере, 114 ее участников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ООН, БЮДЖЕТ, МИРОТВОРЦЫ


Похожие новости


Генсек ООН опасается, что сокращение финансирования Вашингтоном Всемирной организации подорвет ее реформирование Тиллерсон заявил, что США могут выйти из Совета по правам человека ООН в случае его отказа от реформ Американский проект резолюции Совбеза ООН с осуждением ракетного обстрела Израиля не получил поддержки - источник в штаб-квартире ООН Трамп намерен изменить ООН Трамп высказался за вето США в СБ ООН при рассмотрении резолюции с осуждением поселенческой активности Израиля Обама поздравил Гутерреша с избранием генсеком ООН - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]