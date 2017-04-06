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СНГ 06.04.2017 15:43

Европарламент проголосовал за безвизовый режим для краткосрочных поездок в ЕС украинских граждан

Депутаты Европарламента проголосовали в четверг на пленарной сессии в Страсбурге за проект закона, предоставляющего право гражданам Украины на безвизовый въезд в страны ЕС для краткосрочного пребывания.

Текст этого документа уже был согласован ранее в неформальном порядке с Советом ЕС. Ожидается, что новый закон вступит в силу в начале июня.

Состоявшееся голосование означает, что украинские обладатели биометрических паспортов смогут посещать страны ЕС в течение срока до 90 дней в рамках периода в 180 дней с туристическими, профессиональными или иными целями, но при этом они не имеют права на работу в Евросоюзе.

Прежде чем принять такое решение, институты ЕС модернизировали механизм приостановления освобождения от виз, чтобы иметь возможность облегченного запуска этого механизма в случае необходимости.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, УКРАИНА, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]