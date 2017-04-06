Европарламент проголосовал за безвизовый режим для краткосрочных поездок в ЕС украинских граждан

Депутаты Европарламента проголосовали в четверг на пленарной сессии в Страсбурге за проект закона, предоставляющего право гражданам Украины на безвизовый въезд в страны ЕС для краткосрочного пребывания.
Текст этого документа уже был согласован ранее в неформальном порядке с Советом ЕС. Ожидается, что новый закон вступит в силу в начале июня.
Состоявшееся голосование означает, что украинские обладатели биометрических паспортов смогут посещать страны ЕС в течение срока до 90 дней в рамках периода в 180 дней с туристическими, профессиональными или иными целями, но при этом они не имеют права на работу в Евросоюзе.
Прежде чем принять такое решение, институты ЕС модернизировали механизм приостановления освобождения от виз, чтобы иметь возможность облегченного запуска этого механизма в случае необходимости.
ВС Армении обстреляли азербайджанский населенный пункт в зоне карабахского конфликта - Минобороны
Киев предлагает Баку активизировать взаимные усилия на международной арене для поддержки территориальной целостности Украины и Азербайджана - Порошенко
Берлин готов помогать Баку в модернизации, демократическом и правовом развитии Азербайджана - Меркель
Российская «дочка» SOCAR начинает реализацию полиэтилена высокого давления на бирже «Санкт-Петербург»
Курс манат/доллар на 7 апреля - 1,7031 AZN/$1
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в I квартале увеличился в 3,5 раза
Турпоток в Азербайджан на праздник Новруз в 2017 году утроился – глава Ассоциации туризма
Азербайджан поднялся на 13 мест в мировом рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма
Полиция обнаружила около 7 кг героина на зерновом поле на юге Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Сферы ИКТ, строительства и здравоохранения для нас наиболее интересны, - Мария Жоао Лопес Кордосо
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятия Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на апрель 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
К Caspian Oil&Gas 2017 выйдет в свет 100-й выпуск журнала Caspian Energy
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»