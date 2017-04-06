Европарламент проголосовал за безвизовый режим для краткосрочных поездок в ЕС украинских граждан

Депутаты Европарламента проголосовали в четверг на пленарной сессии в Страсбурге за проект закона, предоставляющего право гражданам Украины на безвизовый въезд в страны ЕС для краткосрочного пребывания.

Текст этого документа уже был согласован ранее в неформальном порядке с Советом ЕС. Ожидается, что новый закон вступит в силу в начале июня.

Состоявшееся голосование означает, что украинские обладатели биометрических паспортов смогут посещать страны ЕС в течение срока до 90 дней в рамках периода в 180 дней с туристическими, профессиональными или иными целями, но при этом они не имеют права на работу в Евросоюзе.

Прежде чем принять такое решение, институты ЕС модернизировали механизм приостановления освобождения от виз, чтобы иметь возможность облегченного запуска этого механизма в случае необходимости.