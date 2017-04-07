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Дальнее зарубежье 07.04.2017 12:43

Японский премьер подержал ракетный удар США по Сирии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поддерживает нанесение США ракетного удара по авиабазе правительственных ВВС Сирии.

Он отметил, что "поддерживает решение американского правительства", цитируют СМИ заявление главы кабинета министров.

Одновременно, говорится в сообщениях, в японском правительстве приступили к активному сбору и анализу поступающей информации в связи с опасениями за дальнейшее развитие ситуации.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, США, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]