Японский премьер подержал ракетный удар США по Сирии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поддерживает нанесение США ракетного удара по авиабазе правительственных ВВС Сирии.

Он отметил, что "поддерживает решение американского правительства", цитируют СМИ заявление главы кабинета министров.

Одновременно, говорится в сообщениях, в японском правительстве приступили к активному сбору и анализу поступающей информации в связи с опасениями за дальнейшее развитие ситуации.