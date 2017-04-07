Японский премьер подержал ракетный удар США по Сирии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поддерживает нанесение США ракетного удара по авиабазе правительственных ВВС Сирии.
Он отметил, что "поддерживает решение американского правительства", цитируют СМИ заявление главы кабинета министров.
Одновременно, говорится в сообщениях, в японском правительстве приступили к активному сбору и анализу поступающей информации в связи с опасениями за дальнейшее развитие ситуации.
Лукашенко предложил СНГ решить проблемы Карабаха, Приднестровья и Донбасса
Исполком IAP в апреле 2018 года пройдет в Баку
В Азербайджане в 2016г обезврежено 15 группировок, занимавшихся торговлей людьми – замглавы МВД
Баку и Каир летом проведут заседание МПК – президент Египта
Госкомстандартизации остановил срок действия аттестата лаборатории по градуировке компании Avanqard CXM
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 10 апреля планирует привлечь 200 млн манатов
Азербайджанцы занимают 1-ое место среди туристов, посещающих Трускавец – мэр города
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Киев и Баку расследуют вопрос выдачи поддельных дипломов студентам из Азербайджана – посол Украины
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел лекторий на тему «Исторические азербайджанские ковры»
ООО «SOCAR Polymer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»