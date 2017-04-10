Президент Азербайджана провел заседание правительства, посвященное итогам I квартала

Заседание под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященное итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года, состоялось в понедельник, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев выступил на мероприятии с вступительной и итоговой речью.

На заседании выступили министр оборонной промышленности Явер Джмалов, глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов и глава ЗАО "Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев.

Р.Бабаев