Президент Азербайджана провел заседание правительства, посвященное итогам I квартала

Заседание под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященное итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года, состоялось в понедельник, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев выступил на мероприятии с вступительной и итоговой речью.
На заседании выступили министр оборонной промышленности Явер Джмалов, глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов и глава ЗАО "Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев.
Р.Бабаев
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