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Внутренняя политика 10.04.2017 11:40

Президент Азербайджана провел заседание правительства, посвященное итогам I квартала

Заседание под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященное итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года, состоялось в понедельник, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев выступил на мероприятии с вступительной и итоговой речью.

На заседании выступили министр оборонной промышленности Явер Джмалов, глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов и глава ЗАО "Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]