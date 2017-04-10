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Дальнее зарубежье 10.04.2017 18:26

Папа римский не отменит поездку в Египет, несмотря на произошедший там теракт

Папа Римский Франциск не собирается из-за терактов отменять свой визит в Египет, намеченный на конец апреля, сообщает в понедельник сайт газеты "Коррьере делла сера" со ссылкой на Ватикан.

"Нет никаких сомнений, что понтифик выполнит свое решение поехать в Египет", - приводит издание слова заместителя государственного секретаря Святого Престола по общим делам Анджело Беччу.

Как сообщалось, 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в египетском городе Танта на праздник Пальмового воскресенья, погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в соборе Святого Марка в Александрии - среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви.

По словам А.Беччу "то, что произошло, вызвало хаос и огромные страдания, но это не может помешать мирной миссии Папы".

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Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, ЕГИПЕТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]