Папа римский не отменит поездку в Египет, несмотря на произошедший там теракт

Папа Римский Франциск не собирается из-за терактов отменять свой визит в Египет, намеченный на конец апреля, сообщает в понедельник сайт газеты "Коррьере делла сера" со ссылкой на Ватикан.

"Нет никаких сомнений, что понтифик выполнит свое решение поехать в Египет", - приводит издание слова заместителя государственного секретаря Святого Престола по общим делам Анджело Беччу.

Как сообщалось, 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в египетском городе Танта на праздник Пальмового воскресенья, погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в соборе Святого Марка в Александрии - среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви.

По словам А.Беччу "то, что произошло, вызвало хаос и огромные страдания, но это не может помешать мирной миссии Папы".