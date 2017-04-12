Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения строящегося здания в Баку в центре отдыха

Прокуратура Сабальского района Баку возбудила уголовное дело по факту гибели двух человек в результате обрушения строящегося здания в Баку в центре отдыха "Green City", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре.
"Уголовное дело возбуждено по статье 222.3 УК Азербайджана (Нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее гибель людей)", - отметили в Генпрокуратуре.
Как сообщалось ранее, в результате инцидента погибли два человека, еще четверо пострадали. При этом трое из четырех пострадавших госпитализированы, еще одному была оказана медицинская помощь на месте.
А.Азизов
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