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Происшествия 12.04.2017 17:57

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения строящегося здания в Баку в центре отдыха

Прокуратура Сабальского района Баку возбудила уголовное дело по факту гибели двух человек в результате обрушения строящегося здания в Баку в центре отдыха "Green City", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре.

"Уголовное дело возбуждено по статье 222.3 УК Азербайджана (Нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее гибель людей)", - отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента погибли два человека, еще четверо пострадали. При этом трое из четырех пострадавших госпитализированы, еще одному была оказана медицинская помощь на месте.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДЕЛО, УГОЛОВНОЕ, ВОЗБУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]