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04.03.2024 21:33

В Армении прекратили дело в отношении азербайджанского военного, заблудившегося на условной границе

Следственный Комитет Армении сообщил, что уголовное преследование в отношении азербайджанского военнослужащего Руслана Панахова, задержанного 28 февраля армянскими военными, прекращено.

По данным СК, следствие получило фактические данные о том, что Панахов оказался рядом с армянскими позициями потому, что заблудился.

Минобороны Азербайджана ранее сообщало, что 28 февраля в утренние часы военнослужащий Панахов Руслан Эльданиз оглу заблудился в плохих погодных условиях при передвижении между позициями азербайджанских военных в Лачинском районе.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЙ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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