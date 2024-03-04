В Армении прекратили дело в отношении азербайджанского военного, заблудившегося на условной границе

Следственный Комитет Армении сообщил, что уголовное преследование в отношении азербайджанского военнослужащего Руслана Панахова, задержанного 28 февраля армянскими военными, прекращено.
По данным СК, следствие получило фактические данные о том, что Панахов оказался рядом с армянскими позициями потому, что заблудился.
Минобороны Азербайджана ранее сообщало, что 28 февраля в утренние часы военнослужащий Панахов Руслан Эльданиз оглу заблудился в плохих погодных условиях при передвижении между позициями азербайджанских военных в Лачинском районе.
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