В Армении прекратили дело в отношении азербайджанского военного, заблудившегося на условной границе

Следственный Комитет Армении сообщил, что уголовное преследование в отношении азербайджанского военнослужащего Руслана Панахова, задержанного 28 февраля армянскими военными, прекращено.

По данным СК, следствие получило фактические данные о том, что Панахов оказался рядом с армянскими позициями потому, что заблудился.

Минобороны Азербайджана ранее сообщало, что 28 февраля в утренние часы военнослужащий Панахов Руслан Эльданиз оглу заблудился в плохих погодных условиях при передвижении между позициями азербайджанских военных в Лачинском районе.