Мэр Киева Виталий Кличко отмечает заинтересованность в изучении опыта Баку в организации спортивных и культурных мероприятий.

"На встрече с президентом (Азербайджана Ильхамом Алиевым в четверг – ИФ) мы обговаривали вопросы, связанные с развитием наших отношений, между Киевом и Баку. Очень важно чтобы эти отношения стали более тесными. Речь шла о развитии бизнеса, культурных и спортивных отношений", - сказал В.Кличко журналистам в Баку.

По его словам, Баку провел несколько лет назад на высоком уровне Евровидение. "Буквально через несколько недель в Киеве начнется Евровидение. Очень интересно узнать опыт Азербайджана в этом направлении", - отметил он.

Он подчеркнул, что аудитория Евровидения превышает 200 млн человек. "Приезжает много людей, туристы. Невозможно оценить тот медиа эффект презентации города, презентации страны. В этом ключе нам есть чему поучиться у Баку, использовать тот позитивный опыт, который был приобретен. Это касается и других мероприятий, которые проходят в Баку", - добавил он.

В.Кличко отметил, что его основной задачей на посту мэра Киева является проводить как можно больше различных мероприятий.

Мэр также подчеркнул положительный эффект от проведения шопинг фестиваля, который стартовал в Баку 10 апреля и продлится один месяц. "Шопинг фестиваль даст возможность людям открывать мир намного шире. Это придаст толчок, в том числе развитию города, его туристического потенциала и сделать его визитной карточкой для приезжающих", - добавил он.

Ф.Исазаде