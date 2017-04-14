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Регион 14.04.2017 16:16

В Тегеране раскритиковали санкции США в отношении брата генерала Сулеймани

Санкции Вашингтона против экс-главы госуправления тюрем Ирана Сохраба Сулеймани незаконны, заявил в пятницу представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

С.Сулеймани - младший брат командира спецподразделения "Аль-Кудс", входящего в состав Корпуса стражей Исламской революции, Касема Сулеймани.

"Администрация США, с ее провальными результатами во внутренней и международной политике, не находится в таком положении, чтобы комментировать ситуацию с правами человека в других странах или предпринимать действия (в этом направлении - ИФ)", - приводят его слова иранские СМИ.

Западные СМИ напоминают, что накануне Минфин США ввел санкции против С.Сулеймани и тегеранской Организации по делам тюрем, которую С.Сулеймани возглавлял в течение 15 лет, пока в марте 2016 году не был назначен надзирающим за деятельностью бюро тюремной системы Ирана. Сохраняет ли он этот пост в настоящее время не уточняется.

Причиной американских санкций, как заявили в Вашингтоне, стало нарушение прав человека.

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Тэги: ИРАН, США, САНКЦИИ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]