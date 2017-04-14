В Тегеране раскритиковали санкции США в отношении брата генерала Сулеймани

Санкции Вашингтона против экс-главы госуправления тюрем Ирана Сохраба Сулеймани незаконны, заявил в пятницу представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

С.Сулеймани - младший брат командира спецподразделения "Аль-Кудс", входящего в состав Корпуса стражей Исламской революции, Касема Сулеймани.

"Администрация США, с ее провальными результатами во внутренней и международной политике, не находится в таком положении, чтобы комментировать ситуацию с правами человека в других странах или предпринимать действия (в этом направлении - ИФ)", - приводят его слова иранские СМИ.

Западные СМИ напоминают, что накануне Минфин США ввел санкции против С.Сулеймани и тегеранской Организации по делам тюрем, которую С.Сулеймани возглавлял в течение 15 лет, пока в марте 2016 году не был назначен надзирающим за деятельностью бюро тюремной системы Ирана. Сохраняет ли он этот пост в настоящее время не уточняется.

Причиной американских санкций, как заявили в Вашингтоне, стало нарушение прав человека.