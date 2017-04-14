Китайская Kweichow Moutai стала самым дорогим в мире производителем алкоголя, обойдя Diageo

Китайская Kweichow Moutai обошла британскую Diageo Plc, став самым дорогим в мире производителем алкогольных напитков, пишет японская газета Nikkei.

Капитализация Kweichow Moutai по итогам торгов на Шанхайской фондовой бирже в пятницу достигла 500,5 млрд юаней ($72,7 млрд), превысив рыночную стоимость Diageo, составляющую $71,5 млрд.

Стоимость акций Moutai на закрытие рынка в пятницу составила 395 юаней, бумаги подорожали на 55% за прошедший год.

Moutai входит в десятку крупнейших компаний, акции которых торгуются в Шанхае, наряду с Bank of China, Sinopec и China Life Insurance.

Diageo производит крепкие алкогольные напитки, вино и пиво под брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие.

Продажи алкогольных напитков Moutai, а также рыночная стоимость компании, резко снизились, когда председатель КНР Си Цзиньпин начал строгую антикоррупционную кампанию в 2012 году. Несмотря на то, что жесткая антикоррупционная политика в стране сохраняется и в настоящее время, опасения чиновников, изначально сильно напуганных возможным наказанием, несколько ослабли.

Наиболее популярным напитком, выпускаемым Moutai, является байцзю - традиционный алкогольный напиток с содержанием спирта порядка 50%.