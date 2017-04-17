Менее половины американцев считают, что Трамп сдерживает свои предвыборные обещания - опрос

Порядка 45% американцев уверены в том, что президент США Дональд Трамп выполнит обещания, которые были даны им в ходе предвыборной борьбы, свидетельствуют данные опроса, результаты которого публикует в понедельник исследовательская компания Gallup.
При этом в феврале этого года 62% респондентов ответили утвердительно на вопрос о том, сможет ли Д.Трамп претворить в жизнь свою предвыборную программу. Таким образом, 17% опрошенных за последние два месяца перестали доверять предвыборным обещаниям лидера страны.
Как выяснили в Gallup, кроме того, на 7% уменьшилось число американцев, которые склонны видеть в Д.Трампе "сильного и решительного лидера". Также все меньше опрошенных считают, что он является именно тем человеком, "который смог бы привнести изменения, необходимые для страны".
В то же время 42% респондентов заявили, что Д.Трамп может эффективно управлять страной, тогда как в феврале этот показатель составлял 44%.
Помимо этого оказалось, что именно женщины и люди в возрасте от 18 до 34 лет меньше всего испытывают доверие к американскому президенту.
Опрос проводился в период с 5 по 9 апреля 2017 года.
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