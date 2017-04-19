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Внутренняя политика 19.04.2017 18:39

ВС Азербайджана отработали задачи по выдвижению на рубежи развертывания - Минобороны

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана в ходе очередного этапа учений выполнили задачи по выдвижению из занятых районов на рубежи развертывания, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

«В ходе очередного этапа учений войска выполнили задачи по выдвижению из занятых районов на рубежи развертывания», - говорится в сообщении.

Артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация и другие подразделения специальных войск выполняли задачи по условиям учений.

«Особенностью действий на этих учениях является организация и проведение передвижения войск в темное время суток, что требует принятия дополнительных мер по светомаскировке. Также усилия были сосредоточены на комендантской, инженерной службах и всестороннем обеспечении войск с целью точного и своевременного выполнения поставленных задач», - сообщает оборонное ведомство.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМИЯ, УЧЕНИЯ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]