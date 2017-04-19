ВС Азербайджана отработали задачи по выдвижению на рубежи развертывания - Минобороны

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана в ходе очередного этапа учений выполнили задачи по выдвижению из занятых районов на рубежи развертывания, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

«В ходе очередного этапа учений войска выполнили задачи по выдвижению из занятых районов на рубежи развертывания», - говорится в сообщении.

Артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация и другие подразделения специальных войск выполняли задачи по условиям учений.

«Особенностью действий на этих учениях является организация и проведение передвижения войск в темное время суток, что требует принятия дополнительных мер по светомаскировке. Также усилия были сосредоточены на комендантской, инженерной службах и всестороннем обеспечении войск с целью точного и своевременного выполнения поставленных задач», - сообщает оборонное ведомство.

Р.Бабаев