Отдельная общевойсковая армия провела командно-штабные учения

Отдельная общевойсковая армия Азербайджана провела командно-штабные учения с компьютерной поддержкой, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны страны.
Согласно информации, на первом этапе подразделения были приведены в различную степень боевой готовности и по сигналу «Тревога» выведены в районы проведения учений, где было начато планирование операций.
«Была осуществлена разведка местности планируемых штабами операций, определены центры тяжести своих и вражеских подразделений, а также рубежи, подготовлены различные сценарии действий для достижения желаемого результата. Подготовленные сценарии были отработаны в ходе военных игр», - отмечается в информации.
Кроме того, подразделения спецназа провели визуальное наблюдение и воздушную разведку,оценили боевые позиции и важные объекты условного противника в ближайшей глубине, а затем полученные разведданные передали в штабы.
«Согласно боевому приказу танковые и механизированные части выполнили задачу по наступлению на участок расположения условного противника. Основной упор был сделан на захват господствующих высот, с которых видны пути обеспечения и направления подхода резервов противника», - отмечается в информации.
Второй этап ученийбыл проведен в симуляционном центре с компьютерной поддержкой.
«Были отработаны принятые штабами решения для того, чтобы воочию убедиться в осуществимости принятых решений на местности, проверить умение командиров управлять подразделениями на поле боя, убедиться в эффективном использовании средств огневой поддержки и организации всестороннего обеспечения на всех этапах ведения боя», - сообщает Минобороны.
Х.Насирзаде
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