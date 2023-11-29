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Наука и образование 29.11.2023 16:07

Отдельная общевойсковая армия провела командно-штабные учения

Отдельная общевойсковая армия Азербайджана провела командно-штабные учения с компьютерной поддержкой, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны страны.

Согласно информации, на первом этапе подразделения были приведены в различную степень боевой готовности и по сигналу «Тревога» выведены в районы проведения учений, где было начато планирование операций.

«Была осуществлена разведка местности планируемых штабами операций, определены центры тяжести своих и вражеских подразделений, а также рубежи, подготовлены различные сценарии действий для достижения желаемого результата. Подготовленные сценарии были отработаны в ходе военных игр», - отмечается в информации.

Кроме того, подразделения спецназа провели визуальное наблюдение и воздушную разведку,оценили боевые позиции и важные объекты условного противника в ближайшей глубине, а затем полученные разведданные передали в штабы.

«Согласно боевому приказу танковые и механизированные части выполнили задачу по наступлению на участок расположения условного противника. Основной упор был сделан на захват господствующих высот, с которых видны пути обеспечения и направления подхода резервов противника», - отмечается в информации.

Второй этап ученийбыл проведен в симуляционном центре с компьютерной поддержкой.

«Были отработаны принятые штабами решения для того, чтобы воочию убедиться в осуществимости принятых решений на местности, проверить умение командиров управлять подразделениями на поле боя, убедиться в эффективном использовании средств огневой поддержки и организации всестороннего обеспечения на всех этапах ведения боя», - сообщает Минобороны.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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