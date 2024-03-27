Власти Польши приостановили все учения после гибели пятого за месяц военнослужащего

Все учения польских военнослужащих приостановлены в стране после гибели спецназовца - он сорвался с большой высоты во время тренировок в горах, сообщает в среду Радио RMF со ссылкой на Оперативное командование Войска польского.

"По решению министра обороны Владислава Косиняка-Камыша генеральный штаб Войска Польского и командование вооруженных сил немедленно пересмотрят все процедуры и условия обеспечения безопасности, применяющиеся при обучении польских военнослужащих. До завершения проверки приостанавливается подготовка польских солдат с использованием взрывчатых и боевых отравляющих веществ", - цитирует RMF сообщение оборонного ведомства.

В то же время "мероприятия по подготовке военнослужащих для миссий и операций за пределами страны и обучение украинских солдат продолжатся".

Гибель спецназовца стала пятым смертельным инцидентом за этот месяц на учениях в Польше. Ранее два солдата погибли в результате наезда БМП на учениях, еще двое саперов погибли также на учениях в результате незапланированного срабатывания взрывного устройства, напоминает радио.