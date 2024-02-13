Польша намерена увеличить численность армии до 220 тысяч человек до конца года

Численность польской армии планируется увеличить до 220 тыс. военнослужащих до конца текущего года, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник в эфире телеканала Polsat News.
"Будет увеличение (численности Войска Польского - ИФ) в этом году", - сказал глава Минобороны Польши. Он уточнил, что "ожидается, что к концу 2024 года количество солдат достигнет примерно 220 тыс."
Косиняк-Камыш также добавил, что это число "будет увеличиваться с каждым годом". "Я считаю, что у нас есть огромное пространство для роста в виде активного резерва. Это подготовленные люди, принявшие присягу и находящиеся в резерве, который используется в случае непосредственной угрозы", - рассказал глава Минобороны Польши.
В настоящее время польские вооруженные силы насчитывают около 200 тыс. человек, в том числе 148 тыс. профессиональных военнослужащих.
Польская оппозиция, победившая в декабре на парламентских выборах, неоднократно критиковала планы действовавшего правительства в отношении увеличения численности армии и заключаемых структурами Минобороны контрактов.
Позже новое руководство польского военного ведомства заявляло о сохранении высоких расходов на оборону. В утвержденном президентом Польши Анджеем Дудой годовом бюджете расходы на оборону предусмотрены в размере 118 млрд злотых ($29,4 млрд в эквиваленте), что составляет 3,1% от ВВП, запланированного на 2024 год.
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