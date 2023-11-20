Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8568 RUR   0.0189 GBR   2.1227 TRY   0.0592

Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 75.89 +2.99 Brent 80.61 +3.19

Дальнее зарубежье 20.11.2023 22:37

Численность армии Польши приближается к 200 тыс. человек

Польша нарастила численность армии до 193 тыс. солдат, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"У нас уже более 193 тысяч профессиональных солдат, солдат территориальной обороны и добровольной военной службы", - написал Блащак в понедельник в соцсети.

Более месяца назад он сообщал об увеличении армии до 187 тыс. человек.

Ранее Блащак заявлял о намерении увеличить численность вооруженных сил страны до 300 тыс. человек к 2035 году, причем "это минимум", и эти цифры могут быть пересмотрены в большую сторону.

Министр надеется "воплотить в жизнь проект сильнейшей сухопутной армии Европы" и считает, что у Польши есть "демографический потенциал для 300-тысячной армии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, АРМИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ


Похожие новости


В Польше создана новая пехотная дивизия Глава Минобороны Польши заявил о возможности увеличения численности польской армии более анонсированных ранее 300 тыс Польша нарастила численность армии до 186 тыс. солдат Польша строит одну из сильнейших армий в Европе В Минске встревожены увеличением количества наступательных вооружений в Польше Дуда анонсировал реорганизацию системы управления польской армией Польша планирует приобрести подлодки и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения В Беларуси заявили о двукратном увеличении военных группировок в Польше, Литве и Латвии за два года Польша объявила о приобретении у США 250 танков "Абрамс" последнего поколения Обама пообещал польскому премьеру, что войска США останутся в Польше

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az