Численность армии Польши приближается к 200 тыс. человек

Польша нарастила численность армии до 193 тыс. солдат, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
"У нас уже более 193 тысяч профессиональных солдат, солдат территориальной обороны и добровольной военной службы", - написал Блащак в понедельник в соцсети.
Более месяца назад он сообщал об увеличении армии до 187 тыс. человек.
Ранее Блащак заявлял о намерении увеличить численность вооруженных сил страны до 300 тыс. человек к 2035 году, причем "это минимум", и эти цифры могут быть пересмотрены в большую сторону.
Министр надеется "воплотить в жизнь проект сильнейшей сухопутной армии Европы" и считает, что у Польши есть "демографический потенциал для 300-тысячной армии".
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