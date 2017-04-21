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Дальнее зарубежье 21.04.2017 15:20

Глава Пентагона заявляет о сохранении Дамаском химоружия

В распоряжении властей Сирии еще есть химическое оружие, заявил в пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По сообщению западных СМИ, в ходе визита в Израиля он отметил, что "нет сомнений в том, что Сирия сохранила химоружие".

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Тэги: США, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]