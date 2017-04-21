Глава Пентагона заявляет о сохранении Дамаском химоружия

В распоряжении властей Сирии еще есть химическое оружие, заявил в пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По сообщению западных СМИ, в ходе визита в Израиля он отметил, что "нет сомнений в том, что Сирия сохранила химоружие".