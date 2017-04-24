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СНГ 24.04.2017 16:28

Только французам решать, кто будет их президентом - Кремль

Россия уважает волеизъявление французского народа на выборах президента республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это очень важные выборы на европейском континенте, вы знаете, что Россия и Франция имеют давние отношения, исторические отношения, богатые своими традициями. Мы выступаем за дальнейшее развитие этих отношений", - сказал Д.Песков журналистам в понедельник.

"А что касается выборов, то мы с уважением относимся к выбору французов, французского народа. Именно французы должны решать, кто будет их президентом", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]