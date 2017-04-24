Только французам решать, кто будет их президентом - Кремль

Россия уважает волеизъявление французского народа на выборах президента республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это очень важные выборы на европейском континенте, вы знаете, что Россия и Франция имеют давние отношения, исторические отношения, богатые своими традициями. Мы выступаем за дальнейшее развитие этих отношений", - сказал Д.Песков журналистам в понедельник.

"А что касается выборов, то мы с уважением относимся к выбору французов, французского народа. Именно французы должны решать, кто будет их президентом", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.