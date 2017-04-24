Организаторы «Гран-при Азербайджан» надеются на завершение в начале июня продажи билетов

Организаторы «Гран-при Азербайджан» серии «Формула 1» надеются на завершение реализации билетов в начале июня, заявила директор по маркетингу и коммуникациям операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».
«Хотелось бы, чтобы билеты были раскуплены до начала гонок. По опыту прошлого года могу сказать, что продажи пойдут вверх, когда будут объявлены имена всех звезд, которые выступят в дни проведения гонок с концертами в Баку. Хотелось бы отметить один радующий нас нюанс. Если в прошлом году граждане Азербайджана начинали приобретать билеты, в основном, после апреля, то есть ближе к гонке, то в этот раз, едва мы объявили первую скидочную кампанию, на нее откликнулось достаточно много людей», - сказала Н.Арпадараи.
По ее словам, в текущем году билеты реализуются более активно, чем в прошлом году, «так как основная масса фанатов была мало осведомлена о нашей стране».
«На сегодняшний день иностранцы приобрели 66% проданных билетов. Несмотря на то, что год назад многие скептически относились к проведению «Формулы 1» в Азербайджане, после того, как они увидели Баку на экранах своих телевизоров, а также уровень организации бакинского этапа, у них вырос интерес к нашему этапу», - сказала Н.Арпадараи.
Она подчеркнула, что билеты приобрели представители 48 стран. «На первом месте, как и год назад, идет Россия. В первую десятку входят также Великобритания, Грузия, Украина, Германия. Арабские страны в прошлом году не были настолько активны, а в этом году уже входят в Топ-10. И, конечно же, наши граждане», - отметила представитель руководства BCC.
"На сегодня билеты на трибуну «Филармония» уже полностью раскуплены. И на другие трибуны билеты раскупаются очень хорошо. Хотелось бы, чтобы в начале июня уже все было продано", - добавила она.
Н.Арпадараи подчеркнула, что количество зрительских трибун не будет увеличено. «Мы изначально запланировали места на 30-40 тыс. человек, так как считаем, что такое количество зрителей будет чувствовать себя комфортно. Это также необходимо с точки зрения обеспечения безопасности. Хотя, в принципе, можно было бы добавить несколько трибун, но в отелях недостаточно мест, чтобы принять такой наплыв туристов. Для нас очень важно, чтоб каждый купивший билет на «Гран-при Азербайджан» пребывал в комфортных условиях», - отметила она.
С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте www.interfax.az (http://interfax.az/view/701691).
Р.Бабаев
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