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Дальнее зарубежье 25.04.2017 13:02

В Белом доме пройдет конфиденциальный брифинг по КНДР

Все члены сената США приглашены в Белый дом на закрытый брифинг по северокорейской проблеме, сообщают во вторник американские СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По их информации, на брифинге будут присутствовать министр обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон, директор национальной разведки Дэниел Коутс и начальник объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.

Брифинг пройдет в условиях нарастающей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Совет Безопасности ООН по инициативе Вашингтона планирует провести 28 апреля заседание по КНДР на уровне министров иностранных дел.

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, СЕНАТ, БРИФИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]