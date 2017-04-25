В Белом доме пройдет конфиденциальный брифинг по КНДР

Все члены сената США приглашены в Белый дом на закрытый брифинг по северокорейской проблеме, сообщают во вторник американские СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По их информации, на брифинге будут присутствовать министр обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон, директор национальной разведки Дэниел Коутс и начальник объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.

Брифинг пройдет в условиях нарастающей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Совет Безопасности ООН по инициативе Вашингтона планирует провести 28 апреля заседание по КНДР на уровне министров иностранных дел.