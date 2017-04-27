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СНГ 27.04.2017 12:18

Абэ заявил о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг КНДР и Сирии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг перед отлетом в Россию заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным хотел бы провести непредвзятый обмен мнениями по поводу проблем КНДР и Сирии.

"Я хотел бы честно обменяться мнениями по ситуации с КНДР, с Сирией, которые являются важными, вызывающими напряжение вопросами, и по другим международным темам, и я хотел бы сотрудничать (с Россией - ИФ) для их решения", - сказал он журналистам в Международном аэропорту Нарита.

Кроме этого, С.Абэ высказал желание добиться успехов в деле заключения мирного договора между Токио и Москвой, а также совместной хозяйственной деятельности на островах южных Курил.

"В продолжение к успехам встречи с президентом Путиным в декабре прошлого года в Нагато в префектуре Ямагути, мне хотелось бы устойчивого движения вперед с переговорами по заключению мирного договора. Мне хотелось бы сделать большой шаг в отношении совместной хозяйственной деятельности на "северных территориях" (российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - ИФ), а также свободного посещения могил предков бывшими жителями (этих островов - ИФ) ", - отметил он.

15-16 декабря 2016 года состоялся визит президента В.Путина в Японию. По итогам этой поездки Москва и Токио договорились обсудить возможность начала совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПЛАНЫ


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