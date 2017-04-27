Гройсман рассказал иностранным послам об антироссийской санкционной политике

Пересмотр политики санкций в отношении Российской Федерации возможен лишь в случае, если Москва откажется от "агрессивных планов" против Украины, говорит украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

"Санкции, которые были введены против страны-агрессора, - они введены как наказание за неуважение к международному праву и за нарушение границ суверенной страны, за то, что они убивают украинских граждан на их земле", - сказал В.Гройсман на встрече с послами в Министерстве иностранных дел Украины в четверг в Киеве.

Он подчеркнул важную роль украинской армии в защите не только границ Украины, но и Европы.

"Потому мы считаем, что любой пересмотр такой политики (санкционной - ИФ) должен быть лишь как вознаграждение за то, что агрессор отказался от своих планов, забрал свои войска, вооружение", - заявил премьер-министр.