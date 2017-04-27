Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8566 RUR   0.0299 GBR   2.1909 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.62 Brent   51.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 20° Завтра 11° 18° 29 Апр 11° 19° 30 Апр 12° 22°

СНГ 27.04.2017 17:25

Гройсман рассказал иностранным послам об антироссийской санкционной политике

Пересмотр политики санкций в отношении Российской Федерации возможен лишь в случае, если Москва откажется от "агрессивных планов" против Украины, говорит украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

"Санкции, которые были введены против страны-агрессора, - они введены как наказание за неуважение к международному праву и за нарушение границ суверенной страны, за то, что они убивают украинских граждан на их земле", - сказал В.Гройсман на встрече с послами в Министерстве иностранных дел Украины в четверг в Киеве.

Он подчеркнул важную роль украинской армии в защите не только границ Украины, но и Европы.

"Потому мы считаем, что любой пересмотр такой политики (санкционной - ИФ) должен быть лишь как вознаграждение за то, что агрессор отказался от своих планов, забрал свои войска, вооружение", - заявил премьер-министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, САНКЦИИ, ГРОЙСМАН


Похожие новости


Россия может возобновить кооперацию с Украиной в сфере ОПК при соответствующих условиях - Путин Улучшению отношений Москвы и Вашингтона мешают действия РФ на востоке Украины - Тиллерсон В Гааге объявят решение Международного суда ООН по иску Украины к РФ Генпрокуратура Украины просит суд разрешить ей расследование против крымских чиновников Закон о запрете денежных переводов на Украину и в другие страны с помощью зарубежных платежных систем подписан президентом Явные разногласия по Украине остаются между РФ и НАТО - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]