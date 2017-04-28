В Сирии полагают, что в страну под предлогом борьбы с террористами может войти спецназ США, Великобритании и Иордании - газета

Вторжения сил специального назначения США, Великобритании и Иордании в южную провинцию Дераа под предлогом борьбы с терроризмом опасаются власти Сирии, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на свои источники в сирийских силовых структурах.
"В Дамаске полагают, что в ближайшее время на сирийскую территорию в районе Дераа могут войти американские, британские и иорданские силы специального назначения", - говорится в публикации.
Один из собеседников издания сообщил, что, по имеющимся данным, ведется подготовка к такому вторжению под предлогом борьбы с ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России - ИФ).
Газета напоминает, что сейчас большая часть провинции Дераа контролируется так называемым "Южным фронтом" - объединением группировок вооруженной оппозиции, сформированным в 2014 году. Ее представители принимают участие в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане. Боевики пополняют свои ряды и запасы оружия с территории соседней Иордании. Там работают западные военные инструкторы, которые в лагерях готовят бойцов оппозиции. Кроме того, в провинции Дераа действуют террористы ИГИЛ, также на ее территории присутствуют правительственные войска.
Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.
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