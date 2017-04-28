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СНГ 28.04.2017 12:28

Вопросы борьбы с терроризмом обсудил Патрушев и министр госбезопасности ЮАР

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр госбезопасности Южно-Африканской республики Дэвид Махлобо говорили на переговорах в Москве о взаимодействии в рамках БРИКС, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Н.Патрушев и Д.Махлобо рассмотрели вопросы российско-южноафриканского сотрудничества в сфере противодействия терроризму и в области обеспечения информационной безопасности, а также обсудили взаимодействие в рамках БРИКС", - сообщили в пресс-службе.

Также собеседники обменялись мнениями и по другим вопросам национальной, региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СБ, ЮАР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]