Вопросы борьбы с терроризмом обсудил Патрушев и министр госбезопасности ЮАР

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр госбезопасности Южно-Африканской республики Дэвид Махлобо говорили на переговорах в Москве о взаимодействии в рамках БРИКС, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аппарата СБ РФ.
"Н.Патрушев и Д.Махлобо рассмотрели вопросы российско-южноафриканского сотрудничества в сфере противодействия терроризму и в области обеспечения информационной безопасности, а также обсудили взаимодействие в рамках БРИКС", - сообщили в пресс-службе.
Также собеседники обменялись мнениями и по другим вопросам национальной, региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес.
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