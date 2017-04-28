Вопросы борьбы с терроризмом обсудил Патрушев и министр госбезопасности ЮАР

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр госбезопасности Южно-Африканской республики Дэвид Махлобо говорили на переговорах в Москве о взаимодействии в рамках БРИКС, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Н.Патрушев и Д.Махлобо рассмотрели вопросы российско-южноафриканского сотрудничества в сфере противодействия терроризму и в области обеспечения информационной безопасности, а также обсудили взаимодействие в рамках БРИКС", - сообщили в пресс-службе.

Также собеседники обменялись мнениями и по другим вопросам национальной, региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес.