В Токио назвали прошедшие переговоры Абэ и Путина откровенными содержательными

Переговоры премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина накануне в Москве характеризовались честным и содержательным диалогом, заявил в пятницу журналистам генсек кабинета министров Йосихидэ Суга.

"Встреча в формате один на один, в ходе которой (лидеры - ИФ) обменялись реальными точками зрения, была предельно откровенной и содержательной", - сказал Й.Суга.

Он отметил, что, в частности, одной из тем переговоров стала ситуация вокруг КНДР.

По словам Й.Суги, в связи с этим вопросом премьер "выразил желание, чтобы Япония и Россия сотрудничали, и чтобы Россия и впредь вносила конструктивный вклад" в урегулирование северокорейской проблемы.

Генсек добавил, что встреча лидеров двух государств один на один продолжалась 50 минут, а в общей сложности японско-российские переговоры длились 3 часа 10 минут.

Накануне президент РФ В.Путин выразил надежду на продолжение двусторонних контактов с премьером С.Абэ.

"Мы договорились продолжить наши контакты во Владивостоке, на полях третьего Восточного экономического форума, ну и, надеюсь, на встрече в рамках "двадцатки" в Гамбурге", - заявил В.Путин по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне.

Премьер-министр Японии, в свою очередь, отметил, что договорился с В.Путиным провести отдельную встречу "на полях" G20 в Гамбурге в июле. Он подтвердил, что проведет переговоры с В.Путиным в рамках сентябрьского Восточного экономического форума.