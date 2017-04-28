В Азербайджане в 2016 году около 25 тыс. человек предстали перед судами первой инстанции за административные правонарушения

Министерство юстиции Азербайджана отмечает сокращение в 2016 году количества дел в связи с административными правонарушениями, рассматриваемыми судами первой инстанции республики.
«В 2016 году суды первой инстанции рассмотрели 37,49 тыс. дел в связи с административными правонарушениями, что на 13,6% меньше показателя 2015 года», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате Азербайджана.
По данным Минюста, 55,6% из рассмотренных дел были связаны с нарушением правил управления, 10,7% - общественного порядка, безопасности и морали, 10% - правил дорожного движения, 7,8% - здоровья, 2,1% - таможенных правил, 1,2% - правил экономической деятельности, 0,9% - торговли, 1% - незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 10% - прочими делами.
По 65,7% делам, связанным с административными правонарушениями, было применено административное наказание, по 21,6% - прекращено исполнение, еще 12,3% дел были возвращены на дополнительное расследование.
По указанным делам к административной ответственности были привлечены 24,649 тыс. человек (на 24,9% меньше по сравнению с 2015 годом). В отношении 35,1% из них применен административный штраф, 33,1% - взяты под административный арест, 24,2% - применено ограничение прав, 3,3% - предупреждены, 1,2% - привлечены к административным работам, 3,1% - применены другие виды наказания.
Р.Бабаев
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