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Происшествия 28.04.2017 12:12

В Азербайджане в 2016 году около 25 тыс. человек предстали перед судами первой инстанции за административные правонарушения

Министерство юстиции Азербайджана отмечает сокращение в 2016 году количества дел в связи с административными правонарушениями, рассматриваемыми судами первой инстанции республики.

«В 2016 году суды первой инстанции рассмотрели 37,49 тыс. дел в связи с административными правонарушениями, что на 13,6% меньше показателя 2015 года», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате Азербайджана.

По данным Минюста, 55,6% из рассмотренных дел были связаны с нарушением правил управления, 10,7% - общественного порядка, безопасности и морали, 10% - правил дорожного движения, 7,8% - здоровья, 2,1% - таможенных правил, 1,2% - правил экономической деятельности, 0,9% - торговли, 1% - незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 10% - прочими делами.

По 65,7% делам, связанным с административными правонарушениями, было применено административное наказание, по 21,6% - прекращено исполнение, еще 12,3% дел были возвращены на дополнительное расследование.

По указанным делам к административной ответственности были привлечены 24,649 тыс. человек (на 24,9% меньше по сравнению с 2015 годом). В отношении 35,1% из них применен административный штраф, 33,1% - взяты под административный арест, 24,2% - применено ограничение прав, 3,3% - предупреждены, 1,2% - привлечены к административным работам, 3,1% - применены другие виды наказания.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СУДЫ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]