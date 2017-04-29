Папа римский Франциск провел мессу в Египте

Месса с участием папы римского Франциска и тысяч египетских католиков прошла в субботу в столице Египта Каире, сообщают западные СМИ.

Для церемонии был выбран стадион, куда понтифик прибыл на гольф-мобиле в сопровождении охраны, а верующие - на автобусах.

Собравшиеся на стадионе верующие махали флагами Египта и запускали воздушные шары в цвета флага Ватикана.

После того как прозвучали литургические песнопения, папа римский прочитал молитву.

СМИ напоминают, что это второй день визита Франциска в Египет. Накануне он встретился с коптским патриархом Тавадросом I, а ранее в субботу - с верховным имамом университета "Аль-Азхар" Ахмедом ат-Тейибом.

Позднее в субботу ожидается ланч понтифика с египетскими епископами и встреча с местными семинаристами.

Прошлый визит главы Римско-Католической церкви в Египет состоялся 17 лет назад при папе римском Иоанне Павле II.

По данным СМИ, в Египте проживает 272 тыс. католиков. При этом на различные христианские конфессии приходится до 10% от 92-миллионного населения Египта.

Визит папы римского проходит при повышенных мерах безопасности в связи с недавними терактами в церквях египетских городов Танта и Александрия.

Как сообщалось, 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в городе Танта на праздник Пальмового воскресенья 9 апреля, погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в соборе Святого Марка в Александрии - среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти в церковь. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".