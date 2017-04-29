Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8495 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4774

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 22° Завтра 14° 23° 2 Май 14° 24° 3 Май 14° 25°

Дальнее зарубежье 29.04.2017 15:30

Папа римский Франциск провел мессу в Египте

Месса с участием папы римского Франциска и тысяч египетских католиков прошла в субботу в столице Египта Каире, сообщают западные СМИ.

Для церемонии был выбран стадион, куда понтифик прибыл на гольф-мобиле в сопровождении охраны, а верующие - на автобусах.

Собравшиеся на стадионе верующие махали флагами Египта и запускали воздушные шары в цвета флага Ватикана.

После того как прозвучали литургические песнопения, папа римский прочитал молитву.

СМИ напоминают, что это второй день визита Франциска в Египет. Накануне он встретился с коптским патриархом Тавадросом I, а ранее в субботу - с верховным имамом университета "Аль-Азхар" Ахмедом ат-Тейибом.

Позднее в субботу ожидается ланч понтифика с египетскими епископами и встреча с местными семинаристами.

Прошлый визит главы Римско-Католической церкви в Египет состоялся 17 лет назад при папе римском Иоанне Павле II.

По данным СМИ, в Египте проживает 272 тыс. католиков. При этом на различные христианские конфессии приходится до 10% от 92-миллионного населения Египта.

Визит папы римского проходит при повышенных мерах безопасности в связи с недавними терактами в церквях египетских городов Танта и Александрия.

Как сообщалось, 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в городе Танта на праздник Пальмового воскресенья 9 апреля, погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в соборе Святого Марка в Александрии - среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти в церковь. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, ЕГИПЕТ, МЕССА


Похожие новости


Папа римский не отменит поездку в Египет, несмотря на произошедший там теракт Папа римский назвал неприемлемой бойней химатаку в Сирии Папа Франциск призвал защитить мирных жителей Ирака Папа римский умоляет о срочном прекращении огня в Сирии Папа римский обеспокоен ситуацией в Алеппо Папа римский надеется, что Олимпиада в Бразилии поможет сделать мир лучше

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]