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Регион 29.04.2017 21:35

Власти Грузии заявляют, что обязаны США за поддержку и готовы углублять стратегическое партнерство

Грузия обязана США за поддержку, оказанную стране за годы сотрудничества, и готова защищать общие ценности, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая в субботу в Тбилиси на форуме по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

"Конечно, впереди еще много тяжелой работы, но мы не отступимся от идеи формирования в грузинской модели институциональной демократии. Естественно, успехов в этом мы не сможем достичь в одиночку. Рядом с нами стоят друзья и союзники, в первую очередь Соединенные Штаты Америки. Мы очень обязаны вам, серьезно настроены вернуть этот долг и защищать наши общие ценности", - заявил грузинский премьер.

По его словам, с момента восстановления независимости Грузия пережила много бед, но смогла ответить на вызовы, став современным государством.

Г.Квирикашвили подчеркнул, что союзники и партнеры, главным из которых являются США, все это время поддерживали Грузию и продолжают оставаться рядом.

"Историческим" назвал тот день, когда 25 лет назад была заложена основа стратегической дружбе и партнерству с США, президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

"Мы, грузины и американцы, объединены многими ценностями. Мы ценим свободу, независимость, свободный выбор нашего народа. Мы готовы твердо защищать этот выбор", - сказал, выступая на форуме, Г.Маргвелашвили.

По его словам, Грузия вместе с американскими партнерами многого достигла за эти 25 лет. "Мы начали развитие реально эффективного европейского государства. Мы предприняли последующие шаги в связи с интеграцией Грузии в европейские и евроатлантические структуры. Помощь американских друзей и союзников очень важна в этом направлении", - заявил президент Грузии.

В свою очередь, посол США в Грузии Ян Келли уделил особое внимание будущему грузино-американских отношений.

"С момента восстановления независимости Грузии до сегодняшнего дня наше сотрудничество оставалось очень тесным. Я искренне рад, что на этом мероприятии присутствуют трое из четырех послов, которые служили в Грузии. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы говорить об успехах, достигнутых вместе, и наметить планы на будущее", - сказал американский посол.

Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах обороны, безопасности, экономики, образования.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, ДИПОТНОШЕНИЯ, ФОРУМ


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