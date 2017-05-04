Муж королевы Елизаветы II с осени прекратит выполнение своих королевских обязанностей - Букингемский дворец

Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй герцог Эдинбургский Филипп решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях, сообщил в четверг Букингемский дворец.

Отмечается, что 95-летний принц прекратит публичную деятельность уже с осени этого года.

Букингемский дворец отмечает, что королева полностью поддерживает супруга в этом решении.

При этом Елизавета II "продолжит в полной мере осуществлять свои официальные обязательства при поддержке членов королевской семьи".

Ранее сообщалось, что все служащие Букингемского дворца созваны для экстренной встречи в королевской резиденции.

При этом отмечалось, что поводов для беспокойства о здоровье принца Филиппа или его супруги нет.