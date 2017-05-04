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Это интересно 04.05.2017 13:54

Муж королевы Елизаветы II с осени прекратит выполнение своих королевских обязанностей - Букингемский дворец

Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй герцог Эдинбургский Филипп решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях, сообщил в четверг Букингемский дворец.

Отмечается, что 95-летний принц прекратит публичную деятельность уже с осени этого года.

Букингемский дворец отмечает, что королева полностью поддерживает супруга в этом решении.

При этом Елизавета II "продолжит в полной мере осуществлять свои официальные обязательства при поддержке членов королевской семьи".

Ранее сообщалось, что все служащие Букингемского дворца созваны для экстренной встречи в королевской резиденции.

При этом отмечалось, что поводов для беспокойства о здоровье принца Филиппа или его супруги нет.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, СУПРУГ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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