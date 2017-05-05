Трамп встретится 25 мая в Брюсселе с Туском и Юнкером

25 мая в Брюсселе состоится встреча президента США Дональда Трампа с главой Европейского Совета Дональдом Туском и председателем ЕК Жан-Клодом Юнкером, сообщила в пятницу официальный представитель Европейской комиссии Мина Андреева.

"Председатель Юнкер и председатель Туск встретятся с президентом США Дональдом Трампом 25 мая в Брюсселе", - написала пресс-секретарь в своем "Твиттере".

Она пообещала, что подробности встречи последуют.

25 мая Д.Трамп будет находиться в бельгийской столице по случаю саммита НАТО.

Д.Туск и Ж.-К.Юнкер направили Д.Трампу приглашение в своем поздравлении по случаю его избрания президентом США.

Как сообщили накануне в Белом доме, 24 мая Д.Трамп посетит Ватикан, где пройдет его встреча с папой римским Франциском. Согласно расписанию, из Рима Д.Трамп отправится в Брюссель, где будет находиться 25 мая, а затем вернется в Италию, где 26-27 мая на острове Сицилия пройдет встреча "группы семи".