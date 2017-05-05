Алиев и Рифаи обсудили открытие новых туристических маршрутов и специальных транзитных рейсов через Азербайджан

Турпоток в Азербайджан в январе-апреле увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил президент Ильхам Алиев.
И.Алиев в пятницу провел встречу с генсеком Всемирной туристической организации (UNWTO) Талеба Рифаи, сообщает сайт главы государства.
"И.Алиев на встрече подчеркнул, что за 4 месяца текущего года турпоток в Азербайджан вырос на 26%. По его мнению, рост турпотока положительно повлияет на развитие ряда отраслей в Азербайджане", - отмечается в информации.
В ходе встрече собеседники обсудили открытие новых туристических маршрутов, упрощение визового режима, предложения по организации в будущем специальных транзитных рейсов через Азербайджан.
А.Азизов
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