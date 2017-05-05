Азербайджан за продолжение конструктивного сотрудничества с Советом Европы – Алиев

Баку заинтересован в конструктивном сотрудничестве с Советом Европы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы хотим продолжать конструктивное сотрудничество с Советом Европы и придаем значение этим отношениям», - подчеркнул И.Алиев на встрече с заместителем генерального секретаря СЕ Габриэллой Баттаини Драго, сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что Азербайджан является демократическим и светским государством.

«В Азербайджане обеспечиваются все свободы, в том числе политические, волеизъявления, собраний, СМИ и интернета», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев