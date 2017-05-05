Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8702 RUR   0.029 GBR   2.1994 TRY   0.4782

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 27° Завтра 13° 23° 7 Май 14° 22° 8 Май 14° 26°

Внешняя политика 05.05.2017 17:47

Азербайджан за продолжение конструктивного сотрудничества с Советом Европы – Алиев

Баку заинтересован в конструктивном сотрудничестве с Советом Европы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы хотим продолжать конструктивное сотрудничество с Советом Европы и придаем значение этим отношениям», - подчеркнул И.Алиев на встрече с заместителем генерального секретаря СЕ Габриэллой Баттаини Драго, сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что Азербайджан является демократическим и светским государством.

«В Азербайджане обеспечиваются все свободы, в том числе политические, волеизъявления, собраний, СМИ и интернета», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Генсек СЕ призвал Ереван вернуть Баку тело азербайджанского военнослужащего, погибшего в результате инцидента на границе в декабре Совет Европы призывает стороны карабахского конфликта остановить ненужное кровопролитие - генсек Каждый гражданин, в том числе и журналист, имеет право на получение и распространение информации –глава Совета прессы ЕС и СЕ проводят «круглый стол» по обеспечению безопасности журналистов и гендерному равенству в Азербайджане Власть не оказывают никакого давления на журналистов в Азербайджане – Администрация президента МИД считает необоснованной критику комиссара ЕС ситуации с правами человека в Азербайджане

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]