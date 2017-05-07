Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8702 RUR   0.029 GBR   2.1994 TRY   0.4782

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 23° Завтра 16° 29° 9 Май 13° 28° 10 Май 17° 28°

Регион 07.05.2017 15:57

Грузинский премьер хочет обсудить в Вашингтоне вопросы территориальной целостности и евроатлантической безопасности

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в воскресенье отправляется с трехдневным официальным визитом в США, сообщает пресс-служба правительства.

В рамках визита состоится встреча премьера Грузии в Белом доме с вице-президентом США Майком Пенсом, а в Госдепартаменте пройдут его переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Запланированы встречи главы правительства Грузии с председателями разных комитетов сената США, а также представителями ведущих американских экспертных кругов.

В составе делегации Грузии министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, его первый заместитель Давид Залкалиани и советник премьера по внешним отношениям Тедо Джапаридзе.

Как сообщил в воскресенье из Вашингтона грузинским телеканалам посол Грузии в США Давид Бакрадзе, в ходе визита, который продлится с 8 по 10 мая, будут обсуждены все те темы, которые еще более углубят стратегическое партнерство между двумя странами.

"Это - оборона и безопасность, вопросы экономических и торговых отношений, в которых существует очень большой потенциал для развития. Обязательно будет разговор о вопросах территориальной целостности и евроатлантической безопасности", - сказал посол.

Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, США, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


Похожие новости


Американский посол в Тбилиси обеспокоен широкомасштабными учениями российской армии на Кавказе Керри ждут на следующей неделе в Тбилиси Глава Минобороны Грузии заявила о хороших "сюрпризах" на переговорах в Белом доме Глава Пентагона пообещал Грузии "большую помощь" в укреплении обороноспособности В США заявляют о неизменности своей позиции в отношении суверенитета Грузии Глава грузинской церкви осуждает разрешение в США однополых браков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]