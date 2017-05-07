Грузинский премьер хочет обсудить в Вашингтоне вопросы территориальной целостности и евроатлантической безопасности

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в воскресенье отправляется с трехдневным официальным визитом в США, сообщает пресс-служба правительства.
В рамках визита состоится встреча премьера Грузии в Белом доме с вице-президентом США Майком Пенсом, а в Госдепартаменте пройдут его переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
Запланированы встречи главы правительства Грузии с председателями разных комитетов сената США, а также представителями ведущих американских экспертных кругов.
В составе делегации Грузии министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, его первый заместитель Давид Залкалиани и советник премьера по внешним отношениям Тедо Джапаридзе.
Как сообщил в воскресенье из Вашингтона грузинским телеканалам посол Грузии в США Давид Бакрадзе, в ходе визита, который продлится с 8 по 10 мая, будут обсуждены все те темы, которые еще более углубят стратегическое партнерство между двумя странами.
"Это - оборона и безопасность, вопросы экономических и торговых отношений, в которых существует очень большой потенциал для развития. Обязательно будет разговор о вопросах территориальной целостности и евроатлантической безопасности", - сказал посол.
Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.
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