Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, 17 пострадали – МВД

Два человека погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана девяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
Еще 17 человек пострадали в результате ДТП.
В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 155 преступления, 44 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 79 человек.
Зафиксировано 18 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и два – с незаконным хранением оружия.
Р.Бабаев
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