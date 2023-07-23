В Кяльбаджаре автомобиль с военными попал в ДТП, есть погибший и раненый

В Кяльбаджарском районе автомобиль с военнослужащими ВС Азербайджана попал в ДТП, в результате один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Азербайджана.
"22 июля 2023 года автомобиль марки "МАЗ", принадлежащий №-ской воинской части Министерства обороны, попал в ДТП, в результате чего старший солдат Алиев Эмин Эльдениз оглу скончался, а лейтенант Гусейнов Али Ильяс оглу получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Согласно информации, сотрудниками Кяльбаджарской военной прокуратуры и управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия, в качестве вещественных доказательств были изъяты важные предметы для дела, получены объяснения и выполнены дркгие действия.
В настоящее время в Кяльбаджарской военной прокуратуре продолжается расследование, в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры.
В.Алиев
Алиев выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между Азербайджаном и Египтом
Община Западного Азербайджана выступила с заявлением в связи с утверждениями премьер-министра и главы МИД Армении
Завершились тактические учения ВС Азербайджана в Каспийском море
ТЭО проекта поставки «зеленой энергии» по дну Черного моря из Азербайджана в ЕС через Грузию будет готово осенью - Алиев
ГНС направит свыше 1,7 млн манатов на совершенствование информационной системы
Schlumberger увеличила выручку во II кв. на 20%, показатель не оправдал прогнозов
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Лукашенко заявил, что «вагнеровцы» рвутся в Польшу
Китай наращивает число ракет средней дальности возле Тайваня
Южная Корея разрешит бизнесменам выезжать на Украину для участия в восстановительных проектах
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Состоялся интеллектуальный конкурс по случаю Национального дня прессы
Были выбраны участники летней стажировки Yelo Bank
Azerconnect собрал журналистов по случаю Дня национальной печати
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС