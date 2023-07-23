В Кяльбаджаре автомобиль с военными попал в ДТП, есть погибший и раненый

В Кяльбаджарском районе автомобиль с военнослужащими ВС Азербайджана попал в ДТП, в результате один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Азербайджана.

"22 июля 2023 года автомобиль марки "МАЗ", принадлежащий №-ской воинской части Министерства обороны, попал в ДТП, в результате чего старший солдат Алиев Эмин Эльдениз оглу скончался, а лейтенант Гусейнов Али Ильяс оглу получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Согласно информации, сотрудниками Кяльбаджарской военной прокуратуры и управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия, в качестве вещественных доказательств были изъяты важные предметы для дела, получены объяснения и выполнены дркгие действия.

В настоящее время в Кяльбаджарской военной прокуратуре продолжается расследование, в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры.

В.Алиев