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СНГ 08.05.2017 17:23

Президент Молдавии отправился в Москву для участия в Параде Победы

Президент Молдавии Игорь Додон едет в Москву для участия в Параде Победы; это первый раз за последние 15 лет, когда молдавский лидер принимает участие в мероприятиях в честь 9 мая в российской столице.

"В рамках визита глава государства примет участие в Параде Победы на Красной площади. Это первый раз за последние 15 лет, когда молдавский лидер принимает участие в мероприятиях по случаю 9 Мая в Москве. Сопровождать Игоря Додона будут его советник по внешней политике, назначенный послом Молдавии в РФ Андрей Негуца, пресс-секретарь Ион Чебан, а также супруга Галина Додон и средний сын Богдан", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.

Согласно сообщению, 10 мая И.Додон проведет беседу с председателем Госдумы РФ, а также с рядом других высокопоставленных чиновников.

И.Додон напомнил, что это его третий визит в Москву в нынешнем году.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]