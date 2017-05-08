Президент Молдавии отправился в Москву для участия в Параде Победы

Президент Молдавии Игорь Додон едет в Москву для участия в Параде Победы; это первый раз за последние 15 лет, когда молдавский лидер принимает участие в мероприятиях в честь 9 мая в российской столице.
"В рамках визита глава государства примет участие в Параде Победы на Красной площади. Это первый раз за последние 15 лет, когда молдавский лидер принимает участие в мероприятиях по случаю 9 Мая в Москве. Сопровождать Игоря Додона будут его советник по внешней политике, назначенный послом Молдавии в РФ Андрей Негуца, пресс-секретарь Ион Чебан, а также супруга Галина Додон и средний сын Богдан", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.
Согласно сообщению, 10 мая И.Додон проведет беседу с председателем Госдумы РФ, а также с рядом других высокопоставленных чиновников.
И.Додон напомнил, что это его третий визит в Москву в нынешнем году.
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