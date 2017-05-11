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11.05.2017 11:29

Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года

Город Лянкяран (юг Азербайджана) занимает четвертое место среди городов СНГ по популярности путешествий россиян летом 2017 года, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

«Первую пятерку курортов стран СНГ, популярных у российских туристов, составляют курорты Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана и Армении», - говорится в рейтинге, составленном на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

В топ-5 самых популярных у туристов курортов стран СНГ входят Боровое (Казахстан), Иссык-Куль (Кыргызстан), Нарочь (Беларусь), Лянкяран (Азербайджан) и Севан (Армения).

По данным «ТурСтат», отдых в Лянкяране российские туристы бронируют в среднем на 7 дней, на озеро Иссык-Куль - на 10 дней, на озеро Нарочь - на 8 дней, в Боровом - на 12 дней, а на озеро Севан - на 3 дня.

«Туристический бюджет отдыха в Лянкяране составит в среднем $70 в сутки. На курорт из России приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области», - отмечает агентство.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРИЗМ, РОССИЯНЕ, ЛЯНКЯРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]