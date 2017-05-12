Причиной отмены визита Трампа в штаб-квартиру ФБР могло стать недовольство сотрудников этого ведомства увольнением их директора - СМИ

Планы президента США Дональда Трампа посетить штаб-квартиру ФБР, чтобы поднять боевой дух сотрудников, отменились из-за возможного "холодного" приема, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей администрации.
По словам агентов ФБР, после увольнения их директора Джеймса Коми "немногие были готовы встретить президента в Бюро с распростертыми объятиями".
"Я считаю, что большинство сотрудников ФБР настроены к Коми лояльно... Д.Трамп не получил бы хороший прием в штаб-квартире", - сказал один из представителей ФБР.
Как сообщили телеканалу высокопоставленные источники в Белом Доме, Д.Трамп отказался от идеи посетить ФБР "в четверг после полудня".
Ранее исполняющий обязанности директора Бюро Эндрю Маккейб заявил, что сотрудники ФБР положительно относятся к экс-главе ведомства Джеймсу Коми.
Президент США Д.Трамп уволил Дж.Коми в минувшую среду под предлогом того, что тот не справляется с обязанностями директора ФБР. Увольнение Дж.Коми вызвало волну недовольства и протестов со стороны демократов в американском конгрессе, которые рассматривают этот шаг Д.Трампа как попытку подорвать расследование контактов его команды с Россией в ходе предвыборной кампании.
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