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Дальнее зарубежье 12.05.2017 08:35

Причиной отмены визита Трампа в штаб-квартиру ФБР могло стать недовольство сотрудников этого ведомства увольнением их директора - СМИ

Планы президента США Дональда Трампа посетить штаб-квартиру ФБР, чтобы поднять боевой дух сотрудников, отменились из-за возможного "холодного" приема, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей администрации.

По словам агентов ФБР, после увольнения их директора Джеймса Коми "немногие были готовы встретить президента в Бюро с распростертыми объятиями".

"Я считаю, что большинство сотрудников ФБР настроены к Коми лояльно... Д.Трамп не получил бы хороший прием в штаб-квартире", - сказал один из представителей ФБР.

Как сообщили телеканалу высокопоставленные источники в Белом Доме, Д.Трамп отказался от идеи посетить ФБР "в четверг после полудня".

Ранее исполняющий обязанности директора Бюро Эндрю Маккейб заявил, что сотрудники ФБР положительно относятся к экс-главе ведомства Джеймсу Коми.

Президент США Д.Трамп уволил Дж.Коми в минувшую среду под предлогом того, что тот не справляется с обязанностями директора ФБР. Увольнение Дж.Коми вызвало волну недовольства и протестов со стороны демократов в американском конгрессе, которые рассматривают этот шаг Д.Трампа как попытку подорвать расследование контактов его команды с Россией в ходе предвыборной кампании.

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Тэги: США, ТРАМП, ФБР, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]